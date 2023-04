“Con determina dirigenziale abbiamo provveduto alla concessione dell’accreditamento istituzionale di 1° livello con prescrizioni della struttura sociosanitaria privata Centro Geriatrico Matera s.r.l. Si tratta di un atto che arriva alla fine di un percorso lungo, ma è un risultato importante per la città di Matera e tutta la Basilicata. Venerdì inizia anche il percorso di accreditamento della Residenza Villa Anna, a dimostrazione dell’interesse della nostra Giunta regionale verso la sanità materana. Rispondiamo con i fatti a chi è già in campagna elettorale”. Lo afferma in una nota il vicepresidente della giunta regionale ed assessore alla salute e alle politiche per la persona, Francesco Fanelli.

L’accreditamento istituzionale di 1° livello con prescrizioni - da ottemperare entro 120 giorni - è stato concesso per i seguenti percorsi assistenziali: 20 PL tipologia R2, 20 PL tipologia R3, 8 PL tipologia R2D Alzheimer, 18 PL tipologia SR. L’accreditamento istituzionale di 1° livello è valido per tre anni. Il provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Basilicata nei prossimi giorni.