L’Associazione della Stampa di Basilicata e il gruppo Ussi Basilicata “Augusto Viggiani” esprimono solidarietà al collega del Quotidiano del Sud, Antonio Mutasci, oggetto di insulti via web da parte del presidente del Fc Matera, Antonio Petraglia, che tramite il suo profilo Facebook ha apostrofato il collega in maniera offensiva.

È assurdo che un presidente di una squadra di calcio, che dovrebbe rappresentare esempio dei reali valori dello sport, possa lasciarsi andare fino a questo punto.

Un articolo giornalistico, che contiene dichiarazioni terze che possono anche non piacere, non è motivo valido per rivolgere frasi offensive verso chi ha raccolto tali dichiarazioni. L’Associazione della Stampa di Basilicata ed il Gruppo lucano dell’Ussi saranno al fianco del collega Antonio Mutasci in ogni iniziativa che vorrà intraprendere.