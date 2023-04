“Accogliamo con soddisfazione la promozione della Questura di Potenza in fascia A. Ciò significa che, con il decreto legge sulle assunzioni deliberato ieri dal Consiglio dei Ministri, ci saranno nuove dotazioni in organico e l’assegnazione di un dirigente generale al capoluogo lucano”.



Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.



“Ringraziamo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che su impulso della Lega ha determinato nell’ultima legge di bilancio il finanziamento del fondo per nuovi reclutamenti da destinare alla sicurezza dell’intera regione Basilicata. Assunzioni, peraltro, iniziate nel 2018 quando il dicastero del Viminale era guidato da Matteo Salvini e proseguite negli anni successivi per sopperire a precedenti carenze d’organico originate dai governi di sinistra”.



“Il consolidamento del comparto della sicurezza – conclude Pepe – è da sempre prioritario per la Lega, che ha portato anche all’equipaggiamento degli agenti con nuove dotazioni tecniche, tra cui il teaser, in grado di contribuire a mantenere l’ordine pubblico, nel rispetto della sicurezza dei cittadini e delle stesse forze dell’ordine”.