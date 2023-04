L’assessore regionale all’Ambiente, Territorio ed Energia, Cosimo Latronico, ha incontrato stamani il presidente di Legacoop Basilicata, Innocenzo Guidotti. Al centro della discussione le Comunità energetiche rinnovabili (Cer) e le esperienze positive già maturate da queste sul territorio nazionale.



La fase post pandemica prima ed il conflitto tra Russa ed Ucraina – è emerso nell’incontro - hanno impresso un’accelerazione al processo di transizione ecologica ed energetica, in un quadro più ampio di decarbonizzazione. In questo scenario sta emergendo la necessità dell’autonomia energetica, come capacità di autoproduzione di fornitura energetica e di efficienza energetica allo stesso tempo.



In quest’ottica – è stato poi rilevato - è fondamentale sottolineare il ruolo decisivo dei nuovi strumenti e degli sviluppi intervenuti in tema di energia rinnovabile, ed in particolare delle Cer. Decentramento e localizzazione della produzione energetica sono i principi su cui si fonda una comunità energetica che, attraverso il coinvolgimento e la volontaria adesione di cittadini, attività commerciali ed imprese del territorio, risulta in grado di produrre, consumare e scambiare energia in un’ottica di autoconsumo e collaborazione.



“Nell’alveo del nuovo quadro normativo – ha precisato Latronico – le Comunità energetiche rinnovabili rappresentano una sfida nell’ambito delle strategie imprenditoriali delle cooperative, per i vantaggi economici legati al risparmio in bolletta, per il guadagno sull’energia prodotta e le agevolazioni fiscali, in aggiunta ai benefici ambientali legati alla riduzione delle emissioni di CO2, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030”.