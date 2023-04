Questa sera, in occasione della ricorrenza della nascita del Nostro San Gerardo Maiella, Patrono di Muro Lucano e di tutta la Basilicata, accenderemo ufficialmente nel suo quartiere l’illuminazione artistica permanente.

Questa opera, che è stata finanziata con € 50.000,00 di fondi Ministeriali, fa da cornice al Borgo Pianello, il più antico rione murese e alla Valle delle Ripe, che rappresenta il desiderio dei primi insediamenti di stringere un patto ferreo con la roccia e il cielo.

Nei cinque anni di attività amministrativa ormai trascorsi, abbiamo programmato per quest’area una serie di importanti interventi, che mirano a valorizzare sempre di più il nostro incantevole borgo. Tra non molto partiranno € 500.000,00 lavori finanziati da fondi PO FESR per messa in sicurezza ed il recupero agro-forestale e paesaggistico del Sentiero delle Ripe. Ancora, entro il 2023, grazie ad un finanziamento PNRR di € 1.723.482,11, sarà appaltato il restauro con messa in sicurezza del Ponte del Pianello, uno dei primi e più importanti ponti costruiti in calcestruzzo armato ad arco parabolico realizzati in Italia.

Ed è così che il nostro Progetto, così come lo avevano immaginato, si sta realizzando.



Giovanni Seataro, sindaco di Muro Lucano