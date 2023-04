6/04/2023 - Eni chiede nuove autorizzazioni per due pozzi in località Civita a Marsicovetere

Si comunica che Eni ha attivato presso il Ministero dell’ambiente e dell’energia in data 20 Marzo 2023 la procedura amministrativa preliminare, propedeutica all’istanza VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) per la realizzazione di area cluster per due nuovi ...-->continua