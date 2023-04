“Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’autismo, anche quest’anno ci offre un’importante occasione per accrescere l’informazione sul tema ed intensificare il contributo che tutti, indistintamente, possiamo apportare all’interno della società ed in sostegno delle persone nel disturbo dello spettro autistico, moltiplicando le occasioni di inclusione e di inserimento in un percorso di partecipazione alla vita in modo attivo, pieno e soddisfacente.



Quando si parla di autismo, è importante tenere presente anche le ricadute che questa condizione ha sui sistemi prossimali: la famiglia, la scuola e più in generale la comunità poiché essa rappresenta anche una grande sfida sanitaria, educativa, umana e di inclusione. Una condizione per la quale la partecipazione di tutti, diviene necessità e stimolo.



L’emergenza sanitaria ci ha mostrato l’importanza di vivere in una società realmente inclusiva intervenendo sulle situazioni di fragilità e difficoltà, assicurando condizioni di benessere, fondamentale sia per i singoli che per le collettività. Per questo è importante un approccio che non si limiti a interventi “spot”, ma che metta in atto una presa in carico globale della persona e che allo stesso tempo, possa tenere in considerazione tutti coloro che ruotano attorno alla persona nei disturbi dello spettro autistico. In quest’ottica ben si inseriscono i recentissimi provvedimenti che abbiamo adottato in Giunta Regionale, che stanziano fondi importanti per la cura dei soggetti nel disturbo dello spettro autistico e per la definizione di una rete territoriale che possa attuare una rapida presa in carico, la continuità delle cure, l’integrazione e l’inclusione sociale e lavorativa, oltre che il reclutamento di personale specializzato. Si tratta di circa due milioni di euro, destinati alla realizzazione, di concerto con le Aziende Sanitarie Lucane e con gli enti del Terzo Settore, di progetti ed iniziative mirate alla formazione del personale preposto alla diagnosi e al trattamento di questi disturbi, alla ricerca, alla realizzazione di progetti di vita individualizzati, alla creazione di percorsi per la promozione delle competenze di vita e di socializzazione e alla creazione di iniziative e progetti finalizzati a percorsi dedicati agli adulti per un supporto dello sviluppo di competenze lavorative e di autonomia domestica e abitativa”.



È quanto dichiara il vicepresidente della Regione Basilicata e assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’autismo.