Ho partecipato all’assemblea che ha eletto in un congresso unitario Domenico De Santis segretario del partito democratico di Puglia.

Lo ringrazio per l’invito, ho portato i saluti e gli auguri delle democratiche e dei democratici di Basilicata. L' auspicio è quello di lavorare nel nuovo corso del Pd creando sinergie per le lotte e le proposte a tutela e valorizzazione dei nostri territori.

Abbiamo condiviso l’importanza del progetto del Pd rispetto ai personalismi: in Puglia, come in Basilicata, come in Italia, oggi si vince non con i nomi ma con le idee, l’innovazione, la condivisione e la partecipazione.

Ho invitato i dirigenti del partito pugliese alla manifestazione contro l’autonomia differenziata il 17 aprile a Potenza e per la festa del primo maggio: bisogna unire le forze contro le destre che oggi governano e che invece di occuparsi dei problemi veri del paese e dei cittadini, fanno becero revisionismo storico e mettono in campo disegni di legge che generano tensioni sociali e divisioni.

Il segretario regionale

Giovanni Lettieri