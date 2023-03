Rsu Poste, la FAILP CISAL è la prima forza sindacale nella Provincia di Matera con 110 preferenze ottenendo 3 seggi RSU confermando il dato delle passate consultazioni dei lavoratori di Poste Italiane. La FAILP CISAL rappresenta ancora la maggioranza dei lavoratori di Poste a Matera.



Risultato importante ottenuto anche nella Provincia di Potenza dove la FAILP CISAL ottiene 1 seggio RSU rispetto alle ultime consultazioni ed entra per la prima volta con un presenza sindacale in azienda. Un risultato ancora più soddisfacente a livello regionale dove la FAILP CISAL sommando i voti delle due Province lucane rappresenta la seconda forza sindacale a livello regionale per il lavoratori postali.



"Risultato che paga la presenza e la vicinanza verso tutti i dipendenti di Poste Italiane che con il loro impegno e sacrificio sono determinanti nello sviluppo e la crescita dell'azienda Poste e del sistema Italia. La Failp Cisal Basilicata si conferma punto di riferimento sindacale autonomo per molti lavoratori da qui e negli anni a seguire dato il rinnovamento in corso all'interno della nostra organizzazione" commenta Vincenzo Suriano- Segretario Regionale FAILP CISAL.



Mentre il Segretario Provinciale Luigi Vitale afferma "La FAILP CISAL Potenza ottiene un risultato storico entrando per la prima volta in azienda con un rappresentante sindacale unitario, frutto della presenza sul territorio e della crescita organizzativa in atto"



FAILP CISAL BASILICATA