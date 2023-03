Il capogruppo PD in Consiglio provinciale, il consigliere Antonio Rizzo, ha presentato nella giornata del 29 Marzo 2023 una mozione da approvare nella prossima riunione del Consiglio Provinciale di Potenza, a nome del gruppo PD e firmata anche dai consiglieri Bufano e Pappalardo con la quale si esprime:

1) "la CONTRARIETA’ rispetto al Disegno di Legge sulla “Autonomia Regionale Differenziata “elaborato dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, che ulteriormente divide la Repubblica italiana, aumentando fortemente le differenze tra Nord e Sud ed in particolare mettendo in seria discussione la Costituzione italiana e di conseguenza la tenuta sociale del Paese;

2) la FORTE PREOCCUPAZIONE Provincia di Potenza Gruppo Consiliare Partito Democratico come amministratori del Mezzogiorno d’Italia che la forzatura e la precipitazione in atto sul tema della autonomia regionale differenziata possa tradursi in una ulteriore penalizzazione delle regioni meridionali e con un aumento del divario sul terreno socio-economico fra il Nord ed il Sud del Paese;

3) DI RITENERE che il rischio di approfondimento delle differenze territoriali fra Nord e Sud Italia sia, per altro, in forte contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche europee ed in particolar modo del PNRR dopo il dramma della pandemia da Covid-19;

4) DI FARE APPELLO al Parlamento Italiano perché avochi a sé la discussione sulla “autonomia Regionale Differenziata”, quale organo rappresentativo dell’intero popolo italiano e garante di quella Unità nazionale affermata nella Carta Costituzionale".

Il presupposto, sostengono i Consiglieri provinciali del Pd è che l'autonomia differenziata "è una questione che coinvolge in pieno, il ruolo ed il funzionamento dello Stato, che investe i principi delle politiche pubbliche, i diritti di cittadinanza e che quindi non si può liquidare con una sorta di trattativa prinvata fra il Presidente di una regione ed il Presidente del Consiglio o il ministro delegato".



Gruppo Consiliare del Pd alla Provincia di Potenza



IL CAPOGRUPPO PD: ANTONIO RIZZO

CONSIGLIERE PD: VINCENZO BUFANO

CONSIGLIERE PD: ROCCO PAPPALARDO