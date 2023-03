L’assessore all’ambiente ed energia Cosimo Latronico ha partecipato ieri a Fardella alla presentazione del progetto per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione del laghetto collinare di Contrada Cannalia del Parco Barbattivio.



Il progetto, presentato dal comune di Fardella, sarà realizzato con la dotazione finanziaria dei Contratti di Fiume delle Valli del Noce e del Sinni (Fondi FSC) del FLAG Coast to Coast, per un importo di 200 mila euro e cofinanziato dal Comune di Fardella con 20 mila euro. Si tratta di un progetto pilota che si caratterizza per azioni materiali di recupero e rifunzionalizzazione dello specchio d’acqua ed azioni immateriali volte al coinvolgimento della popolazione, delle associazioni e dei comuni limitrofi, sviluppato sulla base dei principi ispiratori dei Contratti di Fiume. Presenti i sindaci di Chiaromonte, Teana, Carbone che hanno evidenziato la compattezza dei territori della alta valle del Sinni nel portare avanti progetti di area vasta, superando i confini amministrativi, per diventare più attrattivi tanto per i residenti quanto per i turisti.



“Si tratta – ha dichiarato l’assessore Latronico – di un progetto di sostenibilità che rientra in un contesto più ampio di programmazione e pianificazione regionale che punta alla protezione e messa a valore delle risorse paesaggistiche. Recente l’approvazione delle Linee Guida regionali per l’attuazione dei Contratti di Fiume in Basilicata. I contratti di Fiume possono essere per la Basilicata occasione di sviluppo sostenibile e di coesione territoriale.”