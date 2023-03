Come anticipato nel convegno sulla "Rigenerazione Urbana", di sabato scorso, abbiamo elaborato un documento di proposta inviato all'attenzione del Sindaco. L'obiettivo è quello di far partire un confronto volto ad individuare un percorso condiviso e partecipat... -->continua

26/03/2023 - Costanzo (FIALS): la cronica carenza di organico al San Carlo

C’è voluto un incidente, per fortuna senza conseguenze, per dare evidenza a quanto denunciamo da tempo come Fials: la strutturale carenza di personale sanitario al San Carlo rappresenta un serio pericolo per la salute dei dipendenti sottoposti ad un continuo s...-->continua