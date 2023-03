La nomina della sen. Casellati per guidare Forza Italia in Basilicata è per me doppio motivo di soddisfazione, perché è segno di riconoscimento di impegno di genere - che in Basilicata e al Sud ha sempre un significato particolare per colmare nelle istituzioni e in politica il gap di genere - e perché rilancia un progetto di aggregazione di moderati, liberali, riformatori, cattolico-popolari nel quale ho sempre creduto. Ho avuto modo di apprezzare le doti di ascolto e confronto della Casellati in occasione degli incontri sui nostri territori in occasione delle recenti elezioni politiche e la sua decisa volontà di lavorare a favore delle nostre comunità dalle quali ha ottenuto un significativo consenso elettorale. Il suo impegno a livello istituzionale in questa ancora breve esperienza di governo si sta manifestando anche a sostegno dell’azione del Presidente Bardi e della Giunta. Adesso sono certa si manifesterà sul piano politico per la riorganizzazione di Forza Italia e obiettivo ancora più impegnativo per andare oltre Forza Italia diventando punto di riferimento non solo per settori del centrodestra che non hanno partecipato alle elezioni perché sfiduciati e allontanati dalla politica ma per donne, uomini, giovani che esprimono una forte esigenza di cambiamento nella continuità della prima esperienza di governo regionale di centrodestra. A lei la mia piena disponibilità a sostenerla nell’attività politico-istituzionale che l’attende.