La Voce della Politica

25/03/2023 - Psi: al via la stagione congressuale lucana ricordando Scotellaro

'Dove l'erba trema' . In ricordo del poeta e sindaco socialista, Rocco Scotellaro, il Psi di Basilicata apre la stagione congressuale pensando al futuro dei lucani.

Si terranno in forma congiunta- venerdì 31 marzo a partire dalle ore 15.30 al Park Hotel a Potenza- le a...-->continua

25/03/2023 - PNRR e la necessità di fare rete per le grandi opere strategiche

Draghi sta riscrivendo il Recovery Fund: 82 miliardi di euro sotto forma di sovvenzioni e 127 miliardi in prestiti. Siamo in ritardo, si è perso tempo in bizantinismi, lotte intestine, mettendo da parte, forse, anche la coscienza, in un periodo difficile, dram...-->continua

25/03/2023 - Autonomia differenziata, Zullino: ''Bardi si dimetta''

“Nell’ultimo Consiglio regionale c’è stata l’ennesima conferma di una maggioranza che non esiste, sempre più spaccata e divisa e su cui il presidente Bardi non può non ammettere il proprio fallimento. Sulla richiesta di ‘Basilicata Oltre’ riguardo la risoluzio...-->continua

25/03/2023 - Lavoratori forestali, Braia: ''Ottenuto risultato importante''

“Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo, insieme alle centinaia di lavoratori oggi in mobilitazione davanti al Consiglio regionale. Un congruo incremento delle giornate per oltre 3500 lavoratori forestali e addetti Saap. Entro 15 giorni il Presidente Ba...-->continua

25/03/2023 - Autonomia differenziata, Cifarelli: Bardi ha aderito senza mandato

"Talvolta, preso dal senso delle istituzioni, ho deciso di stare in silenzio pur di evitare di dichiarare sdegno per come qualcuno interpreta la funzione pubblica e come vive il senso delle istituzioni. Tuttavia - dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regiona...-->continua