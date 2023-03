“Abbiamo ottenuto un risultato importantissimo, insieme alle centinaia di lavoratori oggi in mobilitazione davanti al Consiglio regionale. Un congruo incremento delle giornate per oltre 3500 lavoratori forestali e addetti Saap. Entro 15 giorni il Presidente Bardi ci convocherà per comunicare il numero delle giornate che, nel bilancio in approvazione, sarà possibile incrementare a partire dal 2023, con l’obiettivo di traguardare le 181 giornate CAU da raggiungere nel prossimo anno”. Lo dichiara Luca Braia, consigliere regionale capogruppo Italia Viva - Renew Europe.



“Ringrazio per la fiducia dimostrata dalla delegazione di addetti rimasta per ore in attesa di conoscere l’esito delle interlocuzioni in Consiglio regionale, che – precisa Braia- spero di aver ricambiato con una azione concreta. Ora insieme, anche con sindaci e i sindacati dobbiamo portare avanti per raggiungere uno storico obiettivo, quello di ridare dignità alle famiglie più fragili e al lavoro. Ringrazio anche il Presidente Bardi per aver dimostrato la disponibilità e la sensibilità per affrontare la questione nel merito, condividendo l’obiettivo. Fra due settimane porteremo in discussione al primo punto e in approvazione la mozione, in Assise consiliare, con il dettaglio delle giornate da incrementare per chi oggi svolge 126 giornate lavorative o 151 Cau”.



“Attendiamo le verifiche contabili e amministrative in corso del Presidente Bardi sulle disponibilità in bilancio per definire le giornate di attività da svolgere in più rispetto a quelle del 2022 e – conclude Braia - la definizione dei progetti che il dipartimento Agricoltura e il Consorzio di Bonifica, insieme ai Sindaci dei 131 comuni della Basilicata, dovranno definire e svolgere”.