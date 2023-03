La Voce della Politica

24/03/2023 - Emiliana Lisanti nominata consigliera di parità della provincia di Matera

Emiliana Lisanti, 43 anni, docente di scuola primaria, tutor coordinatrice nel corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Unical (Università della Calabria), docente a contratto presso l’Università della Basilicata, capogruppo consiliare di maggioranza al ...-->continua

24/03/2023 - San Chirico Raparo: in arrivo fondi per villa comunale

"Un altro finanziamento aggiudicato. Nuova linfa per il nostro territorio che avrà un nuovo spazio esterno per praticare sport all'aria aperta " ha annunciato il sindaco Vincenzo Cirigliano.

La misura del PNRR ottenuta permetterà il riammodernamento della ...-->continua

24/03/2023 - Viggiano: firmato a Matera Bando Misura 4.3.1

Firmato questa mattina, negli uffici regionali di Matera, dal Vice-Sindaco di Viggiano Paolo Varalla, il finanziamento al Comune di Viggiano per la misura 4.3.1.

Il Bando Misura 4.3.1 "Sostegno per investimenti in infrastrutture necessari all’accesso ai te...-->continua

24/03/2023 - NO SCORIE/MED NO TRIV: Presentate osservazioni a Piano Protezione Civile Provincia di Matera

Il piano di protezione civile in provincia Matera attualmente risulta carente per i piani operativi mai divulgati alle popolazioni locali dai sindaci e dalle istituzioni proprio per i rischi connessi ad alluvioni-dighe, rischio nucleare e rischio industriale ...-->continua

24/03/2023 - Frana di Maratea, Merra e Stoppelli: ‘’nessuna certezza sui tempi’’

Dimissioni immediate per chi crede che la comunità di Maratea non è in grado di ribellarsi alla mala politica, a venticinque giorni dalla consegna dei lavori nessuna operazione di disgaggio ha avuto inizio.

Poche maestranze non adeguatamente equipaggiate ...-->continua