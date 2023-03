Sottoscritto in data odierna il provvedimento di concessione del finanziamento di Euro 199.600,00 da parte della Regione Basilicata a valere sulla Misura 4.3.1 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso dei terreni agricoli e forestali” del PSR Basil... -->continua

"La Giornata Mondiale dell’acqua è l'occasione per riflettere su come adeguare i programmi di salvaguardia e gestione più efficiente delle risorse idriche ai nuovi bisogni delle nostre comunità e alla sfida della sostenibilità. Penso in particolare al presente... -->continua

Il Censimento permanente delle imprese sta per terminare. Le imprese che hanno ricevuto una lettera dall'Istat devono compilare entro il 31 marzo il questionario, esclusivamente on line, accedendo al portale Statistica & Imprese con le credenziali ricevute. -->continua

“Come primo cittadino del Comune di Francavilla in Sinni vorrei esprimere la mia gioia per la decisione della magistratura di concedere alla C&P la facoltà d’uso temporaneo del cantiere. L’azienda potrà così continuare a garantire occupazione ed a far crescere... -->continua