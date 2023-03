La Voce della Politica

21/03/2023 - L’inesorabile fuga di cervelli: indifferenza e incapacità delle classi dirigente

Nella giornata in cui si è celebrata la “Festa del Papà” sono quasi saltato dalla sedia leggendo un approfondimento pubblicato sul Sole 24Ore sulla “fuga dei cervelli”. Il mio pensiero è andato a tanti padri come me e alle tante famiglie lucane che hanno i propri figli lonta...-->continua

21/03/2023 - Fanelli su Giornata internazionale della Sindrome di Down

“Il 21 marzo è un appuntamento importante per far sì che le persone con disabilità possano sentirsi pienamente partecipi della vita di comunità. La Giornata Internazionale della Sindrome di Down, che si celebra oggi, serve a sensibilizzare l'opinione pubblica...-->continua

21/03/2023 - Giornata internazionale dell’acqua, Cavallo (CISL): 'In tempo per prevenire'

Potenza, 21 marzo 2023 – In occasione della Giornata internazionale dell’acqua che si celebra il 22 marzo il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo invita a «non sottovalutare i rischi connessi alla perdurante siccità che sta mettendo in g...-->continua

21/03/2023 - Pd Lauria: nominata vice segretaria con i componenti della segreteria

Nell'incontro di ieri si è provveduto a completare la nomina degli organi politici mancanti in modo da dare piena operatività ad un partito che, attraverso il protagonismo del gruppo, vuole rilanciare la sua azione tra la gente e per la gente. In particolare è...-->continua

21/03/2023 - Giornata internazionale delle foreste: l’intervento dell’assessore Latronico

“La Giornata internazionale delle foreste, istituita dalle Nazioni Unite con l’obiettivo di stimolare sempre più il dibattito dell’opinione pubblica mondiale sulla fondamentale importanza del patrimonio forestale per la vita sulla Terra e sulla necessità impel...-->continua

21/03/2023 - Basilicata Academy, chiusa call Innovery con grande riscontro

Di eri la chiusura delle candidature per Innovery, progetto di formazione che ha ricevuto 600 richieste da una platea di giovani lucani.



È noto che le scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma sono una realtà ormai impresc...-->continua