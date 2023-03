Massima condivisione della linea assunta da Italia Viva nazionale in merito alla necessità di accelerare verso il partito unico. E’ quello che è emerso alla prima riunione della segreteria regionale di Italia Viva che si è svolta ieri sera. Riunione convocata dopo l’Assemblea regionale dello scorso 24 febbraio in cui sono stati rafforzati gli organismi dirigenti. Alla riunione di ieri sera, infatti, erano presenti, oltre al segretario regionale Nicola Scocuzza, e ai due consiglieri regionali Mario Polese e Luca Braia e i membri della segreteria regionale. Dalla discussione è emerso una unanime volontà a dar corso alle indicazioni del partito nazionale condividendo altresì la raccomandazione di Iv a favorire la massima apertura del percorso di formazione del nuovo partito anche in vista delle prossime elezioni amministrative con l’appuntamento al voto anche per 14 comuni della Basilicata di cui 12 in Provincia di Potenza (Atella, Forenza, Genzano di Lucania, Lagonegro, Lavello, Muro Lucano, Pietrapertosa, Pignola, Ripacandida, Ruvo del Monte, Sasso di Castalda, Vaglio) e 2 in Provincia di Matera (Scanzano e Tricarico) nelle quali Italia Viva si giocherà partite importanti per la vittoria e per l’elezione di nuovi amministratori. Il gruppo dirigente lucano ha anche affrontato il tema del tesseramento in Basilicata partito nelle scorse settimane e che verrà incrementato già nei prossimi giorni. La riunione è quindi proseguita sui vari aspetti organizzativi legati alla comunicazione e alla prossima organizzazione di eventi tematici con il protagonismo dei dipartimenti tematici di partito a partire dalla Sanità, dalla Cultura e dalla Scuola. Nelle prossime settimane, infine, così come valutato positivamente dalla segreteria, verranno inaugurate altre sedi di Italia Viva in diversi comuni della Basilicata.