Il coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata comunica che, in data 07.03.2023, il Coordinatore provinciale di Potenza Rocco Rivela ha rassegnato le dimissioni dall’incarico ricoperto, il tutto in un clima di rispetto, serenità ed amicizia immutati.



Il coordinatore uscente Rocco Rivela "ringraziando per il supporto e la vicinanza il coordinatore regionale di FIG, Nicola Padula, il commissario di FI Basilicata, Giuseppe Moles, il vice coordinatore provinciale di FIG, Michele Nobile e soprattutto tutti i ragazzi del movimento che l’hanno accompagnato nel suo percorso, vuole precisare che la decisione è dipesa da motivazioni strettamente personali, e dalla presa di coscienza di non essere al momento in grado di poter svolgere questo ruolo con la motivazione e l’impegno necessari".



Il coordinatore regionale FIG, Nicola Padula, in collaborazione al coordinatore uscente Rocco Rivela, e al commissario regionale, Giuseppe Moles hanno deciso di nominare in qualità di coordinatore provinciale ad interim Michele Nobile, già vice-coordinatore , che "Ringraziando per l’incarico è desideroso di trasmettere il suo entusiasmo affinché il movimento giovanile possa, anche in provincia di Potenza, continuare a rilanciarsi ed essere produttivo per tutta la comunità giovanile Lucana".



"L'avvicendamento che si è reso necessario formalizzare si dipana nel solco della continuità ed ha trovato attuazione nella massima serenità e condivisione di idee, in un'ottica di lavoro di squadra che vuole e deve continuare ad essere solido e proficuo"

È quanto dichiara il Commissario regionale dei Giovani di Forza Italia Nicola Padula che aggiunge: "Colgo l'occasione per ringraziare con affetto Rocco Rivela per le energie che ha saputo profondere per la causa e auguro i migliori auguri di buon lavoro al nuovo coordinatore Provinciale per la provincia di Potenza Michele Nobile, oltre che, ovviamente, a tutte le donne nel giorno della loro festa".