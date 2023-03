"Un riconoscimento inaspettato che arriva dopo anni molto difficili per tutti noi che operiamo nel sociale, in particolare per chi lavora e aiuta i soggetti fragili. Essere Cavaliere della Repubblica è un onore ma anche una responsabilità verso i più fragili e verso la mia terra". Lo ha affermato Mirna Mastronardi, neo Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica italiana, che ha oggi incontrato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



"In una giornata importante per le donne, è stato un vero piacere rivedere Mirna Mastronardi, un orgoglio lucano riconosciuto dal Presidente Mattarella e apprezzato da tutti noi. Cavaliere della Repubblica al servizio del nostro territorio, con l'associazione Agata, volontari contro il cancro, ha dato e offre un sostegno importante ai pazienti e alle famiglie lucane. A Mirna e all'associazione, oggi presieduta da Rosa Gentile, va la gratitudine di tutti i lucani. Con loro ho avuto il piacere di confrontarmi sul futuro e sulle criticità della sanità lucana, in particolare del CROB", ha sottolineato il Presidente Bardi.