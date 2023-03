«I fatti di Guidonia sono una profonda ferita per il Paese e riempiono di dolore la comunità lucana che perde un valoroso figlio, il quale, con un gesto eroico è riuscito a salvare altre vite. La Basilicata renderà il giusto omaggio ad un servitore dello Stato e saprà custodirne la memoria. La mia vicinanza alla famiglia Cipriano originaria di Montalbano Jonico e alla famiglia Meneghello», così in una nota il Capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale della Basilicata Tommaso Coviello.