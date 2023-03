A seguito della decadenza nello scorso gennaio del Presidente del Parco Nazionale del

Pollino, Domenico Pappaterra, e in attesa dello svolgimento della procedura di nomina

del nuovo Presidente che ci auguriamo possa essere scelto innanzitutto in base alle

capacità e competenze, come segretari di circolo del partito democratico dei comuni

dell'area sud vogliamo rimarcare, a prescindere dall'appartenenza politica, la necessità

di avere un Presidente Lucano del Parco dopo circa 20 anni di presidenza Calabra.

Sarebbe auspicabile riconoscere, nella figura apicale, il ruolo di guida alla regione

Basilicata che di fatto ha investito, e continua farlo, in un parco interregionale di cui,

nel rispetto delle parti, vuole e deve avere l'onere e la responsabilità della leadership.

Siamo fiduciosi che tutte le parti politiche, a partire dalla nostra e a prescindere dal

colore, trovino la sintesi e rivendichino con forza e come lucani la presidenza del Parco

Nazionale del Pollino di cui la Basilicata fa parte non solo sulla carta.



Segretari di circolo di:

Lauria-Lagonegro-Rotonda

Francavilla-Viggianello

Trecchina-Maratea

Castronuovo di Sant’Andrea

San Paolo Albanese- San Costantino Albanese

Noepoli-Fardella-Teana

Terranova di Pollino-San Severino Lucano