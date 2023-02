27/02/2023 - Primarie Pd: in Basilicata a Bonaccini il 61,57% dei voti lucani

I lucani alle urne hanno scelto Stefano Bonaccini. Un dato in controtendenza rispetto al resto del Paese, che alla guida del partito democratico ha preferito l'altra candidata, Elly Schlein. Su 14.607 voti validi in totale, 9.037 sono andati al presidente dell'Emilia Romagna...-->continua