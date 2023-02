Il 17 ottobre abbiamo richiesto alla Regione Basilicata la dichiarazione dello stato di emergenza dopo che l'alluvione ha interessato Castrocucco e Marina, poi le mareggiate e la frana del 30 novembre. Non abbiamo mai smesso di lottare col sostegno della Regione ed in particolare del Presidente Vito Bardi e dell'assessore Donatella Merra che ha richiesto la dichiarazione dello stato di emergenza.

Abbiamo fatto constatare ai tecnici della Protezione Civile Nazionale l'eccezionale evento che ha devastato la SS 18 e danneggiato i servizi essenziali ed abbiamo fornito loro tutta la documentazione necessaria. Stasera il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione dello Stato di Emergenza per il Comune di Maratea con un primo stanziamento di risorse per far fronte all’esigenze della comunità colpita.

Dopo la comunicazione dell’inizio lavori di Anas prevista per lunedì 27 febbraio, un’altra bella notizia per la nostra Città, che consentirà di uscire il prima possibile da questa drammatica situazione.

Grazie alla Polizia Locale, grazie ai professionisti che ci hanno supportato, grazie alla Protezione Civile regionale, ed un grazie sentito per tutto il supporto fornito a Maratea all’assessore regionale Donatella Merra.

Per completezza riportiamo dal Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 22

“Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 23 febbraio 2023, alle ore 18.32 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

DELIBERAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato:



•la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell’evento franoso che si è verificato il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel comune di Maratea (PZ). Per l’attuazione delle prime misure urgenti sono stati stanziati 1.030.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.”



Il Sindaco Daniele Stoppelli