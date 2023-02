“La Basilicata oggi perde uno dei suoi dirigenti più capaci e illuminanti che ha segnato il mondo istituzionale lucano negli ultimi lustri”. Così i consiglieri regionali di Italia Viva - Renew Europe, Mario Polese e Luca Braia, ricordano la figura di Michele Vita, scomparso in data odierna. “Ha sempre ricoperto gli incarichi conferiti con alto senso di responsabilità e visione, dall’essere Amministratore unico di Acquedotto Lucano a segretario generale dell’Autorità di Bacino della Basilicata, fino ai ruoli da dirigente in altri dipartimenti regionali e pubbliche amministrazioni locali. Una figura dotata di competenza e lungimiranza capace ancora oggi di fare scuola in diversi ambiti. Alla famiglia e ai suoi cari le nostre più sentite condoglianze”, concludono i due esponenti renziani.