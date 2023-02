"In occasione della Giornata nazionale del personale sanitario e sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, ringrazio tutti gli operatori che con premura e diligenza si adoperano per dare assistenza a chi ne ha bisogno. Un capitale umano da tutelare e valorizzare", lo afferma il capogruppo di FdI in Consiglio regionale della Basilicata, Tommaso Coviello. "Non dimentichiamo - prosegue Coviello - il grande sacrificio di chi ha perso la vita nei periodi più duri della pandemia, di chi ha lavorato in condizioni altamente emergenziali e non possiamo neppure soprassedere sul sempre più grave fenomeno delle aggressioni subite dai sanitari in corsia. A tal riguardo il Governo è intervenuto sulla carenza di personale sanitario e sulle violenze nei Pronto Soccorso stanziando 200 milioni per le indennità dei medici impiegati nei reparti di emergenza/urgenza. Con i fondi del Pnrr, come ribadito a più riprese dal ministro della Salute Schillaci e dal sottosegretario Gemmato, sarà prioritario il potenziamento della medicina del territorio e una sempre più attenta prevenzione", conclude.