«L’incontro è servito a fare il punto sullo stato di avanzamento del piano industriale e a fare chiarezza sulle produzioni attuali e sui futuri modelli elettrici, il cui lancio è stato confermato per il 2024. La nostra posizione è che, oltre ai quattro nuovi modelli, debba essere assegnata allo stabilimento di Melfi una quinta vettura con motorizzazione endotermica o ibrida a marchio Jeep per garantire volumi e posti di lavoro. Bene anche la conferma da parte di Stellantis della nuova linea di assemblaggio delle batterie che partirà in contemporanea al lancio dei nuovi modelli. È evidente che l'impegno del Governo deve includere l'intero comparto automobilistico, a cominciare dalle imprese fornitrici, che sono già in difficoltà a Melfi, come è altrettanto importante investire sulla diversificazione delle produzioni». Lo ha detto il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista al termine del tavolo nazionale che si è tenuto in mattinata al ministero delle Imprese e del made in Italy.