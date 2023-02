Al termine delle assemblee con la Rsu i lavoratori della Tiberina, azienda dell段ndotto Stellantis di Melfi, hanno approvato con 114 s, 5 no e 5 astenuti l段potesi di accordo sul premio di risultato siglato lo scorso 31 gennaio. Lo rende noto il segretario generale della Fim Cisl Basilicata Gerardo Evangelista. In base all誕ccordo il premio, che ォrimane mediamente invariato rispetto all'anno precedenteサ, potr essere erogato secondo tre modalit: la prima opzione prevede l弾rogazione di 750 euro in busta paga e 250 euro in prestazioni di welfare; la seconda opzione prevede l弾rogazione di 950 euro nella busta paga di febbraio; l'ultima opzione consiste nella possibilit di convertire l'intero premio di 1.000 euro in welfare se il governo estender la possibilit di aumentare la soglia dei fringe benefit. Tali importi si aggiungono ai 400 euro gi erogati a dicembre in prestazioni di welfare. ォDurante le assemblee si discusso della situazione aziendale e dei molteplici problemi che essa sta attualmente affrontando, tra cui la diminuzione dei volumi, il mancato raggiungimento degli obiettivi e l'aumento dei costi energeticiサ, spiega Evangelista evidenziando che ォin questo momento critico per il settore dell'auto, la Fim Cisl, insieme alla sua Rsu di fabbrica, si impegnata per concretizzare questo accordo e continuer a lavorare per migliorare le condizioni economiche dei lavoratori della Tiberinaサ.