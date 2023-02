Apprendo con grande piacere l’adesione al partito di Fratelli d’Italia del dottor Nicola Petruccelli, consigliere comunale di Senise.

Medico assai stimato nella sua comunità, e non solo, nonché già sindaco della sua cittadina, e politico navigato, certamente sarà prezioso aiuto per le tante tematiche sociali che da anni porta avanti il nostro Movimento.

Che va ad aggiungersi agli altri validi dirigenti e militanti già presenti in uno dei paesi più importanti dell’area sud della nostra regione.



Con la presenza di Nicola Petruccelli la destra senisese, dopo anni di assenza, torna in consiglio comunale.



Sono convinto che il suo lavoro politico in sinergia con quello della Regione Basilicata non potrà che apportare un contributo fattivo per la soluzione dei tanti, e a volte anche drammatici, problemi che assillano, da decenni questa porzione di territorio regionale, ad iniziare proprio da quello assai sentito dalla intera popolazione in corso in queste settimane.

Buon lavoro Nicola!







Leonardo Rocco Tauro

Componente Assemblea Nazionale FDI