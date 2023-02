“La necessità di garantire ai malati di cancro un sostegno psicologico durante tutte le fasi della malattia, rendendo effettivo il servizio di psico-oncologia presso tutte le strutture sanitarie della nostra regione deputate alla cura dei pazienti oncologici”.

E’ il tema della Conferenza Stampa indetta dai consiglieri regionali di Basilicata Oltre Vizziello e Zullino, che si è tenuta questa mattina a potenza, presso la Sala B del Palazzo del Consiglio regionale di Basilicata e alla quale hanno partecipato, oltre ai due esponenti di Basilicata Oltre, la Presidente dell’associazione Agata-volontari contro il cancro Rosa Gentile, la Consigliera regionale di Parità della Basilicata Ivana Pipponzi e la Presidente della Commissione regionale delle pari opportunità della Basilicata Margherita Perretti.

“Il cancro non si cura soltanto con i farmaci ma anche con il sostegno psicologico, che aiuta a superare sia lo shock iniziale che la diagnosi di tumore produce tanto sul paziente quanto sui suoi familiari, sia la condizione di disagio emozionale che accompagna i malati di cancro durante tutta la malattia e che è fondamentale nella misura in cui migliora la cosiddetta alleanza terapeutica, favorendo l’adattamento alla malattia e conferendo un valore aggiunto al percorso di cure del paziente oncologico”-ha sostenuto Vizziello- che ha ricordato come in “Italia ogni giorno ci sono circa 1000 nuove diagnosi di tumore, le patologie oncologiche sono la seconda causa di morte dopo le malattie cardiovascolari, ma ci sono anche 3,5milioni di persone che convivono con una pregressa patologia oncologica e che rappresentano in maniera eloquente come il cancro possa essere sconfitto, a condizione che sia garantita ai pazienti un approccio multidisciplinare alla malattia, vale a dire la presenza nel percorso di cura di una pluralità di professionisti, tra i quali assume sempre maggior rilievo la figura dello psicologo, in grado di offrire un valido supporto psicologico a persone costrette a subire interventi spesso invasivi, che possono determinare cambiamenti nel corpo del paziente, che non sempre sono accettati dallo stesso e che soprattutto non appaiono immediatamente risolutivi della patologia tumorale”.

Per il Presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Oltre Massimo Zullino” Iniziative come quella messa in campo oggi sono fondamentali e doverose nei confronti di quanti sono meno fortunati di noi e spiace dover constatare l’assenza dei medici e degli psicologi dell’ASM e del Crob di Rionero, che avrebbero voluto partecipare per raccontare la loro esperienza sul campo e la cui partecipazione è stata impedita dai vertici dell’Azienda sanitaria di Matera”. Per Zullino” un vero e proprio vulnus alla democrazia, particolarmente grave perché perpetrato con riguardo ad una iniziativa volta ad esaminare le problematiche dei pazienti oncologici, le cui condizioni di vita dovrebbero unirci piuttosto che dividerci”.

La Presidente della Commissione regionale di parità Margherita Perretti ha ricordato che” la condizione di distress del paziente oncologico e dei suoi familiari merita la massima attenzione delle istituzioni regionali tutti gli ambiti di cura(reparti, ambulatori, day hospital) e tutte le fasi della malattia(diagnosi, terapia, follow up e fase avanzata/terminale), perché purtroppo il cancro colpisce tutte le dimensioni della vita di una persona, fisica, psicologica, sociale e spirituale”. “Di qui la necessità”-ha proseguito Perretti-“ di mettere a valore le risorse a disposizione della Basilicata derivanti dal Programma Nazionale Equità nella Salute, finalizzato a contrastare la povertà sanitaria proprio nelle regioni, come la Basilicata, che fanno registrare la presenza di cittadini che non ricevono le cure, preventive o terapeutiche, di cui avrebbero diritto”.



Per la consigliera regionale di Parità della Basilicata Ivana Pipponzi” La Basilicata non può non raccogliere la sfida di garantire il benessere psicofisico di quanti incappano in una diagnosi di tumore, assicurando l’effettività del servizio di psico-oncologia in tutte le strutture sanitarie della Basilicata dedicate alla cura dei tumori, una misura”-ha proseguito Pipponzi-“ assolutamente necessaria per offrire un valido supporto psicologico a persone costrette a subire interventi spesso invasivi, che possono determinare cambiamenti nel corpo del paziente, che non sempre sono accettati dallo stesso e che soprattutto non appaiono spesso al paziente immediatamente risolutivi della patologia tumorale”

Infine la neo Presidente dell’associazione Agata-volontari contro il cancro Rosa Gentile ha ricordato come “solo fino a qualche anno fa di cancro non si poteva neanche parlare e oggi la situazione è nettamente migliorata grazie all’azione sinergica del mondo del volontariato oncologico e delle istituzioni, con le associazioni di volontariato che però troppo spesso sono chiamate a svolgere funzioni sostitutive rispetto ai compiti delle amministrazioni sanitarie”. “Agata-volontari contro il cancro”-ha aggiunto Gentile-“ si caratterizza per una costante e quotidiana attenzione alle esigenze dei pazienti oncologici, in virtù della quale Agata garantisce il servizio di trasporto dei malati di cancro presso le sedi di erogazione delle cure, ha assicurato negli ultimi mesi alcuni accertamenti diagnostici in favore degli stessi pazienti oncologici come 100 mammografie, 50 ecografie addominali e 30 MOC, supplendo di fatto alle lacune di servizi sanitari in favore di quanti non riescono ad ottenere prestazioni in tempi ragionevoli, ed ha istituito anche un vero e proprio registro dei conduttori di automezzi autorizzati al trasporto dei malati”.

Quanto al ruolo dello psico-oncologo nel percorso che è chiamato ad affrontare chi riceve una diagnosi di cancro, Rosa Gentile ha ricordato quanto le aveva rilevato qualche anno fa il Professor Umberto Veronesi, vale adire che il successo della terapia in favore dei malati di cancro è determinato per il 50% dai farmaci e per l’altro 50% dal positivo atteggiamento psicologico del paziente alla malattia”.