In queste ore abbiamo appreso della scomparsa di Gabriele Di Mauro, ci stringiamo alla famiglia di Gabriele in questo momento di grande dolore ed esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di un rappresentante della politica lucana che si è sempre distinto per la sua correttezza e per il suo impegno per la Basilicata. Oggi è un giorno triste per la nostra comunità per la perdita di un punto di riferimento del mondo politico lucano che grazie a Gabriele ha avuto la possibilità di imparare la passione “vera” per la politica, la capacità di guardare oltre e di avviare dibattiti qualificati e vivi in grado garantire un forte contributo alla risoluzione dei problemi del nostro territorio. Esprimiamo un profondo ringraziamento a Gabriele per tutto quello che ha fatto e siamo certi che il suo insegnamento resterà indelebile nel tempo e sarà di riferimento per tanti giovani lucani che si interessano di politica. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze.



IL CONSIGLIERE COMUNALE

Rocco Pergola

IL COORDINATORE DEL MOVIMENTO CITTADINO

Gerardo Nardiello