“Accogliamo con favore l’intenzione espressa dalla Regione Basilicata di concorrere a sbloccare i crediti fiscali per i bonus edilizi, così come proposto dalla Lega. Ora si proceda con speditezza e si abbia cura che ad essere acquisiti non siano solo i crediti delle banche, ma anche le prime cessioni delle imprese”.



Lo dice, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.



“Il sistema economico lucano – spiega Pepe – ha la possibilità di trarre notevole slancio da questa iniziativa. Attualmente sono numerose le imprese che detengono risorse solo virtuali nei cassetti fiscali, senza la possibilità di monetizzarle. Si tratta di un’impasse che ha inferto un rallentamento evidente ai lavori di adeguamento degli immobili agli standard del bonus 110 e misure affini. La Regione può condensare la capacità finanziaria necessaria per rivitalizzare il circuito, dare sollievo agli imprenditori e garantire un equo accesso agli incentivi per le famiglie”.