"Eravamo stati convocati per la presentazione del nuovo piano sanitario regionale, ma il piano non c’è". E’ quanto dichiara il capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che aggiunge: "La sensazione è che il Presidente Bardi, preso dal voler a tutti costi ricandidarsi a Presidente, tenta una anticipazione di campagna elettorale per spiazzare i suoi riottosi alleati politici ingannando i lucani". "Presentare l’aggiornamento dei dati di analisi della situazione sanitaria della Basilicata, dopo averlo già fatto attraverso la coppia Leone-Esposito nel settembre del 2021, senza esplicitare le reali intenzioni e le scelte in materia sanitaria, rappresenta un atto politico fumoso ed arrogante. Una vera e propria operazione di distrazione di massa", sostiene Roberto Cifarelli.



"Tutti coloro che sono stati invitati nelle giornate di ieri e di oggi - afferma l'esponente del Pd - sono rimasti delusi e presi in giro di fronte al prestigiatore politico Bardi. I cittadini lucani sono alle prese con le liste di attesa che ancora non diminuiscono. Mi propongo di accompagnare il Presidente Bardi a fare visita agli sportelli CUP per fare in modo che se ne renda conto. Lo stesso Direttore dell’Agenas, Mantoan, ha dichiarato di essersene reso conto".



"Che con Bardi Presidente e Leone e Fanelli assessori - continua Roberto Cifarelli - la sanità sia il settore che in Basilicata ha subìto evidenti passi indietro è un fatto che difficilmente può essere messo in discussione e siccome non mi annovero tra coloro che auspicano il tanto peggio tanto meglio, consiglio al Presidente Bardi di smetterla di fare finta di avere la situazione sotto controllo quando la situazione non è sotto controllo".



"Aspettiamo - conclude Roberto Cifarelli - di avere notizie vere e certe sul nuovo piano sanitario regionale. La situazione è talmente imbarazzante , che non sarà né un’operazione di maquillage, né di manutenzione ordinaria del sistema che potranno migliorare in meglio la situazione e garantire un diritto alla salute oramai palesemente negato”.