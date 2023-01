A causa delle avverse condizioni atmosferiche e della conseguente chiusura di alcune scuole della Regione, è rinviato a data da destinarsi l’approfondimento sulla Shoah nel Giorno della memoria, previsto per oggi 27 gennaio presso il palazzo del Consiglio regionale della Basilicata.

Il rinvio per consentire a tutte le scuole che avevano aderito di partecipare all’incontro, in presenza o in collegamento remoto, per ricordare una delle pagine più cupe della storia dell’Umanità: la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico.

Resta confermato l’incontro, promosso sempre dal Consiglio regionale, dell’1 febbraio al Cine Teatro Don Bosco di Potenza, dove gli studenti avranno la possibilità di ascoltare la testimonianza di seconda generazione di Alan Davìd Baumann, il cui nonno e il cui padre, ebrei, sono stati confinati a Ruoti.