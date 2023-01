La guerra in Ucraina sembra ormai una fiction televisiva. Le notizie quotidiane raccontano di massacri, parlano di anziani, bambini, donne, uomini sotto le bombe. Morte e disperazione le uniche compagne di vita, se di vita si può parlare o scrivere. Le armi, diverse, come sempre anonime, cancellano per sempre sogni e speranze. E tutto si sta consumando nell’indifferenza più totale dell’opinione pubblica. Fare il pieno di carburante è sempre più difficile, certamente, la sanità, specialmente dalle nostre parti, arranca: ospedali chiusi, tempi di attesa biblici, il personale ridotto ai minimi termini. L’elenco dei problemi Nazionali e del nostro Sud sono tanti, ma è arrivato il momento di scendere nelle piazze e dare una mano alle diplomazie di tutto il mondo per fare cessare un conflitto, una guerra contro l’umanità e i suoi principi naturali. Bisogna alzare la voce, riprendersi le piazze: intellettuali, studenti, cittadini, persone di buona volontà hanno l’obbligo morale, davanti a qualsiasi Dio o davanti alla coscienza di parlare con convinzione e con tutta la forza di Pace. Il messaggio può partire da una Capitale della Cultura simbolo, Matera, ormai conosciuta nel mondo. La “Città bianca”, dove si continua a parlare di fratellanza, dove sono stati girati negli anni capolavori come il “Vangelo secondo Matteo”,“Cristo si è fermato a Eboli”, “King David”, “L’uomo delle stelle”,“La passione di Cristo”,“Maria Maddalena” e tante altre pellicole che hanno fatto la storia del cinema. Pellicole che hanno saputo leggere nel profondo le debolezze di donne e di uomini, ma anche la forza e i sacrifici di tanti per costruire un pianeta migliore. Ecco, Matera potrebbe prendere per mano il mondo, diventare la “Città Bianca della Pace”. Sergio Mattarella, aveva salutato il 2019 di Matera Capitale Europea della Cultura come la tappa di un riconoscimento della ricchezza lucana da parte dell'Europa, “cultura che costituisce il tessuto connettivo della civiltà europea, […] non di pochi, ma inclusione che genera solidarietà”. Lo slogan di tutto il percorso che ha portato all'evento era stato “less bricks, more brain”: meno mattoni, più cervello. Per Salvatore Adduce, già Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, “l'intuizione era essenziale: la cultura è tale -sottolineava- se fatta da attori, se coinvolge le loro esperienze e competenze. Solo in questo modo si può guardare a un futuro “aperto”. Bene, questo era lo spirito, con queste parole bisogna saper parlare al mondo. “Matera Capitale europea – ha evidenziato Adduce- ha unito il Sud e l’Italia in un contesto europeo che sembrava impraticabile. Il compianto presidente Davide Sassoli parlò di Matera come città capace di risvegliare un nuovo spirito europeista. Il mio auspico – precisa ancora- e che il Sindaco e l’amministrazione comunale della





Città si facciano promotori di una iniziativa su larga scala, coinvolgendo i comuni lucani, il Mezzogiorno d’Italia, il Paese, l’opinione pubblica internazionale, per un concreto sostegno al popolo ucraino, finalizzato a conquistare una pace giusta, ma allo stesso tempo costruire un movimento per la pace, attraverso atti concreti, in un momento delicato e pericoloso”. L’arma in questi giorni più pericolosa, che per certi versi uccide di più, è quella dell’indifferenza. Usciamo dalle nostre case, riprendiamoci il cielo, prendiamo in prestito i colori dell’arcobaleno, accendiamo la luce della speranza, asciughiamo con i fazzoletti bianchi le lacrime che in questi giorni si confondono con la neve, il ghiaccio, la terra, prendiamoci per mano, partiamo da Matera, perché no, e iniziamo il cammino della riconciliazione, l’unico in grado di salvare il mondo.

Vincenzo Diego