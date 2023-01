“Finalmente con l'inaugurazione dell'Ambulatorio medico di Stigliano, il nostro lavoro, come Italia Viva - Renew Europe Basilicata oltre che personale, di spingere e sollecitare da mesi e mesi sulla riqualificazione e sulla ripartenza dell'ospedale di Stigliano sta cominciando a far vedere i frutti. Abbiamo presentato mozioni, interrogazioni, abbiamo tenuto diversi incontri incontri sul territorio".



Così Luca Braia, consigliere regionale capogruppo Italia Viva-Renew Europe che aggiunge: "Non siamo alla soluzione, ma la strada tracciata è quella giusta. All’apertura dell’ambulatorio di Medicina, segue l’avviso per l’assunzione di Medici e OSS, il bando per la ristrutturazione della struttura ospedaliera. Siamo solo all'inizio: pur ringraziando Pulvirenti e Magno per averci ascoltato, l'obiettivo da perseguire per il bene della comunità ampia della collina e montagna materana è ottenere l'ospedale di zona svantaggiata".



"L'Assessore Fanelli - conclude - é avvisato, seguiremo e monitoreremo costantemente l’evoluzione delle azioni da mettere in campo per questo importantissimo presidio”.