Con la DGR n.5 del 13 Gennaio 2023, la Giunta Regionale, ha riconfermato l’allocazione della Casa di Comunità della Valle del Mercure a Viggianello. Il Tar Basilicata con la sentenza n.775/2022 a seguito del ricorso del Comune di Rotonda contro la Regione Basilicata e l’Asp, aveva stigmatizzato la scelta di Viggianello stigmatizzando al punto 5.1 il “dedotto difetto di istruttoria” e che “non si vuole qui mettere in predicato l’apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione che connota la scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica che essa è chiamata a includere, bensì stigmatizzare il fatto che le Amministrazioni intimate non abbiano illegittimamente dato conto alcuno di tutti gli interessi coinvolti, ivi compresi quelli sacrificati”.



A riguardo si è espresso L’Asp con Delibera del Direttore Generale ASP n.2023/00002 del 5/1/2023 di approvazione della Relazione sulle motivazioni che hanno indotto l’Azienda Sanitaria di Potenza a prevedere la sede della Comunità nel comune di Viggianello e non in quellodi Rotonda. Dalla relazione Asp si evince che s su Rotonda è già presente il Poliambulatorio che eroga già numerose attività sanitarie, e tutti gli ambienti presenti sono già ampiamente utilizzati. Inoltre, l’eventuale cambio di funzione comporterebbe la sospensione dei servizi attualmente erogati nella struttura fino alla realizzazione degli interventi.



Altra considerazione cogente è quella relativa al calcolo sviluppato mediante lo sviluppo di isocrone a 30 minuti e su base dati ISTAT 2017. La struttura esistente del Comune di Viggianello è raggiungibile in 30 minuti, da una popolazione di circa 24.583 abitanti. Quella di Rotonda da una popolazione di circa 20.241 abitanti ove va precisato che in tale bacino di utenza ricadono comuni di altro Distretto della Salute e addirittura di altra Regione (Regione Calabria).



Pertanto, la scelta di ubicare una Casa della Comunità in Rotonda, non porterebbe a rispettare pienamente gli obiettivi del PNRR e nello specifico della Missione 6: potenziare i servizi assistenziali territoriali quali punti di riferimento per la risposta ai bisogni di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale per la popolazione di riferimento e implementare l’offerta di presidi di prossimità territoriale al cittadino e coordinare l’integrazione tra le diverse strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti sul territorio, in modo da assicurare una risposta coordinata e continua ai bisogni della popolazione, nonché di uniformità dei livelli di assistenza e di pluralità dell'offerta”.



Felice il Sindaco di Viggianello, Antonio Rizzo, che dichiara: “Sono felice che venga riconfermata nuovamente una scelta chiara e che pienamente rispetta i criteri del PNRR, volti al potenziamento dei servizi territoriali per un’ampia popolazione di riferimento, come si evince dalla relazione Asp. La Casa di comunità di Viggianello, data anche la posizione geografica, potrà servire circa 25.000 potenziali cittadini beneficiari. Un risultato importante che vede già per la terza volta l’allocazione della Casa di Comunità e che ora attende solo l’inizio dei lavori e l’attivazione del nuovo servizio, nella speranza che si possa chiudere un’antipatica pagina per la Valle Mercure, a seguito di ricorsi e particolari considerazioni.”