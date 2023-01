Gli strumenti che il sistema cooperativo mette a disposizione per reggere l’urto della crisi e per rilanciare lo sviluppo delle proprie imprese. È questo il tema centrale dell’iniziativa organizzata da Legacoop Basilicata che si terrà a Potenza il 13 gennaio, a partire dalle ore 9.30, presso il Comincenter a Macchia romana.

Il punto di partenza per i ragionamenti che verranno sviluppati nel corso del convegno è una fotografia della situazione di equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico delle cooperative aderenti a Legacoop Basilicata, scattata negli anni bui della pandemia e in quelli appena precedenti, frutto di uno specifico studio finanziato da Coopfond e condotto da Ferdinando Di Carlo, professore di Economia aziendale all’Università degli Studi della Basilicata. “Al netto di analisi più specifiche per ciascuna delle realtà esaminate, emerge una sostanziale debolezza delle cooperative lucane dal punto di vista della performance reddituale, in particolare in relazione all'efficienza della combinazione produttiva”, commenta Di Carlo. “Ad elevati costi, non corrispondono altrettanto elevati ricavi, spesso accompagnati da un lento ritorno dell'investimento. Inoltre – continua il professore – si è potuto rilevare un indebolimento generalizzato della solidità patrimoniale negli ultimi anni di analisi, caratterizzati dall'emergenza pandemica. Il peggioramento non riguarda, tuttavia, tutte le cooperative analizzate: numerose sono quelle che hanno presentato risultati sorprendenti, con una forte solidità patrimoniale e ampi margini di solvibilità”. Proprio nel periodo di massima difficoltà, pur con notevole sforzo, la cooperazione ha dunque dimostrato capacità di resilienza. Il supporto della rete e dei relativi strumenti, opportunamente canalizzati e in un contesto premiante, può offrire ulteriori risposte per sostenere le imprese e rilanciarle in questo ulteriore momento di crisi, aprendo a una nuova economia cooperativa.

Dopo i saluti del prof. Giovanni Quaranta, l’introduzione del presidente dell’Alleanza delle cooperative Basilicata Geppino Crocco e la relazione del prof. Di Carlo, interverranno: Luca Bernareggi, amministratore delegato Cfi; Simone Gamberini, direttore generale Coopfond; Dino Forini, direttore generale Cooperfidi; Fausto Fontanesi, responsabile Economia e finanza di Legacoop; Salvatore Pulignano, direttore territoriale Campania, Puglia e Basilicata di Bper banca; Giorgio Costantino, direttore geneale Bcc Basilicata; Innocenzo Guidotti, presidente Legacoop Basilicata. Le conclusioni sono affidate all’assessore regionale alle attività produttive Alessandro Galella. Modera Caterina Salvia, vicepresidente esecutiva Legacoop Basilicata.

