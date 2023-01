Sabato 7 gennaio 2023 a partire dalle ore 17:00 presso Casa Netural in via G. Galilei, 1, la Cellula Coscioni Basilicata ed e il movimento paneuropeo di iniziativa popolare Eumans fondato da Marco Cappato, in collaborazione con Generazione Lucana ed European Alternatives organizzano l’incontro “Attiviamo la democrazia per i nostri diritti, dalla Basilicata a Bruxelles”.



Durante l’incontro, Domenico Corniola (membro della Cellula Coscioni Basilicata e già coordinatore Referendum Eutanasia Legale in Basilicata) e Virginia Fiume (co-presidente di EUMANS e coordinatrice Referendum Eutanasia Legale in Sicilia e residenti all’Estero) faciliteranno un laboratorio interattivo che coinvolgerà attivisti e attiviste locali che presenteranno le loro iniziative e si confronteranno sugli strumenti da attivare per garantire i diritti di partecipazione democratica a livello locale e transnazionale.

Durante l’incontro verrà presentata da Alessia Mascolo (Presidente Cellula Coscioni Basilicata) la Proposta di Legge Regionale “Liberi Subito” per dare tempistiche e procedure certe ai percorsi di suicidio assistito in Basilicata.



Hanno annunciato la loro partecipazione:

* Felice Lioy (ideatore della proposta regionale “bonus psicologo”)

* Milia Parisi (Volt)

* Margherita Dilucca (Generazione Lucana)

* Vincenzo Tetta (Voto Dove Vivo)

* Pegah Moshir Pour (divulgatrice della condizione delle donne iraniane)

* Attiviste e attivisti di “Friday For Future”



Alla conclusione dei lavori verranno formulate delle proposte di ammodernamento dei regolamenti regionali per la partecipazione a partire dall’implementazione della piattaforma digitale per la partecipazione a livello regionale. L’evento è realizzato con il supporto del programma YMCA co-finanziato dall’Unione Europea.