“Sostenere le imprese, incrementare il fondo unico per le autonomie locali, intervenire sulla bolletta idrica e sulle infrastrutture. Gli esiti della riunione di segreteria delineano un concreto quadro di azione politica della Lega Basilicata. Attraverso i dipartimenti tematici, di cui ci stiamo dotando, e della strutturazione nel partito nelle due province, sapremo ascoltare le istanze provenienti dal territorio per tradurle in proposta di governo nel rush finale dell’attuale legislatura e per elaborare una puntuale agenda programmatica per il quinquennio successivo”.



Lo dice, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.



“Nel dettaglio – spiega Pepe – incontreremo le organizzazioni di categoria per farci promotori delle loro richieste d’intervento. Accelereremo sulla questione acqua, spingendo per arrivare alla composizione del gestore unico e alla contrazione dei costi di utilizzo di questa risorsa, anche attraverso la riduzione delle perdite. Ci concentreremo sul dissesto idrogeologico e porremo molta attenzione sulla definizione dell’ultimo bilancio della Regione, con emendamenti che andranno a qualificare la proposta politica di centrodestra. Non da ultimo, chiederemo l’incremento del fondo unico per le autonomie locali, perché la Lega intende continuare a dare voce alle sollecitazioni provenienti dalle periferie, oltre che dei centri amministrativi, affinché l’intera area lucana si senta adeguatamente rappresentata e sostenuta”.