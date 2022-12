L’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, con la DDG 2022/01378, ha provveduto a stabilizzare una parte dei precari impegnati durante la battaglia contro il Covid di questi mesi. Sono stati infatti prorogati tutti i contratti in scadenza; una richiesta che la UIL FPL ha da sempre fatto all’Azienda così da dare tranquillità e stabilità agli operatori sanitari. La stessa Azienda San Carlo, inoltre, ha deliberato una proroga dei contratti di lavoro del personale del comparto fino ad un massimo di 36 mesi, assunti per far fronte all’emergenza COVID 19, mentre una parte è stata stabilizzata agganciandola al piano triennale del fabbisogno 2022-2024. Questo provvedimento ci soddisfa a metà poiché, mentre è fondamentale il non aver lasciato a casa nessuno, attendiamo, tuttavia, e sollecitiamo l’Azienda ad assumere l’ulteriore platea di precari, così come previsto dal piano 2023-2025, tra l’altro, già approvato dalla Regione Basilicata e tenendo in debita considerazione anche il personale Ostetrico ed i tecnici della prevenzione questi ultimi che ancora una volta sono rimasti esclusi. Per queste ultime figure parliamo di piccoli numeri e di personale che insieme agli altri si è speso nel corso della lunga pandemia. La UIL FPL, pertanto, chiede all’Azienda San Carlo di adoperarsi già dall’inizio dell’anno 2023 a stabilizzare l’ulteriore platea in quanto sarebbe un grande atto di civiltà. Ora è stata approvata anche la legge di Bilancio 2023 a cui avevamo fatto appello ai parlamentari lucani al fine di farsi carico di prorogare le norme su questo tema e cosi è stato infatti sono stati prorogati i termini per la stabilizzazione fino al 31/12/2023 in favore di chi non si è mai risparmiato e mai lo farà nella lotta contro il Covid, fino a mettere a rischio la propria salute e la propria vita.

Potenza,



Il Segretario Regionale aggiunto UIL FPL

Verrastro Giuseppe



Il Segretario Regionale Organizzativo UIL FPL

Gerardo Sarli



Il Segretario Aziendale UIL FPL

Francesco Gamma