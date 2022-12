Uno spettacolo e un museo su Leonardo da Vinci: Nemoli si prepara ad un nuovo evento estivo e ad una nuova offerta turistica che coinvolgerà tutto il territorio e per tutto l’anno. Lo ha reso noto il sindaco di Nemoli Domenico Carlomagno all’indomani dell’approvazione del finanziamento di 400mila euro riveniente dai fondi del Pnrr “Inclusione e Coesione” che sarà destinato alla realizzazione di un nuovo spettacolo sulle acque del lago Sirino dedicato alla figura del grande scienziato, inventore e artista Leonardo da Vinci. Contemporaneamente l’amministrazione destinerà un’area del museo in allestimento presso Palazzo Filizzola al genio rinascimentale conosciuto e ammirato in tutto il mondo.



“Siamo di fronte ad un’iniziativa particolarmente unica e di portata storica - ha dichiarato il sindaco Carlomagno - Un nuovo spettacolo sull’acqua dedicato a Leonardo da Vinci ci permetterà di richiamare turisti da tutto il mondo e l’apertura in contemporanea del museo dedicato alla vita e alle opere di Leonardo, ci permetterà di attirare visitatori nel centro storico per tutto l’anno”.



Il comune di Nemoli ha partecipato all’avviso pubblico in forma associata con il comune di Rivello del Bando dell’Agenda per la Coesione che ha assegnato 600mila euro per la riqualificazione e messa in sicurezza della piscina di Rivello, e 400mila euro per la realizzazione e rappresentazione di un format spettacolare e culturale sul Lago Sirino.



Il nuovo evento e l’inaugurazione del museo sono previsti per l’estate del 2024.



“Siamo partiti nel 2016 con l’attrattore La Signora del Lago per rigenerare l’economia del territorio e siamo arrivati a confermare uno standard di 50mila visitatori a stagione - ha chiuso Carlomagno - con il primo evento sull’acqua dedicato a Leonardo da Vinci porteremo il nostro territorio in ambito mondiale e fruibile, grazie al museo, per tutto l’anno”.