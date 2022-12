Mancano 15 giorni alla scadenza naturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Il governatore Bardi ha garantito che la Fondazione non chiuderà ma che l’attività andrà avanti per i prossimi dieci anni. Ma a quali condizioni? Il destino è segnato. La Regione Basilicata vuole cambiare lo statuto, in modo tale che non sia più il sindaco di Matera in carica, oggi Domenico Bennardi, a guidare la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Siamo alle solite logiche del capoluogo di regione, che vuole fagocitare sempre tutto, anche quello che spetta di diritto alla città di Matera. A Bennardi dico di non piegarsi al sistema-Potenza, Matera merita di continuare a guidare il suo processo di sviluppo avviato con il titolo di capitale europea della cultura 2019 e per farlo deve essere un materano a guidare la Fondazione Matera 2019. Non è possibile che la Regione Basilicata decida per i materani e che Bardi possa agire indisturbato danneggiando i materani. Matera 2019 è una vittoria dei materani e tale deve restare, il sindaco Bennardi non può gettare la spugna e mi auguro che nei prossimi giorni, quando in Regione si decideranno le sorti della Fondazione Matera 2019, possa battersi davvero per il futuro della città dei Sassi. Matera non può piegarsi alle logiche potentine anche sulla Fondazione Matera 2019. La politica materana per una volta si dimostri all’altezza, altrimenti la città di Matera sarà considerata ancora una volta una “succursale” di Potenza.