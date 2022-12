Da iscritto e militante del PD, da ex Sindaco e parlamentare, sono stanco di spaccature e lacerazioni che hanno trasformato il PD nel tempo in un campo di battaglia, ammaccandolo enormemente. Siamo tutti contro il correntismo, utile solo all'autoripro... -->continua

11/12/2022 - Calabrese e De Maria su emendamento nazionale per 15 mln per emergenza Maratea

“Il lavoro di squadra paga sempre, ed è un bene che questo porti ad atti importanti come l’emendamento per Maratea presentato dal deputato di Azione - Iv, Ettore Rosato. Un atto concreto per destinare alla Perla del Tirreno le risorse necessarie per rialzarsi ...-->continua