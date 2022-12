È incredibile. La scandalosa vicenda che riguarda il trasporto dei dializzati, ai quali è giunta l'ingiunzione di pagamento dal Tribunale di Matera, per decreto ingiuntivo presentato dall'agenzia Di.ma, sta assumendo connotati grotteschi – afferma il Segretario dell’ANED Basilicata Donato Andrisani.

Ci aspettavamo soluzioni concrete e condivise, che potessero rassicurare i pazienti che da settimane vivono in uno stato di ulteriore ansia, preoccupazione, timore, agitazione; invece, leggiamo un comunicato congiunto in cui Asm e Di.ma fanno sfoggio di cavilli, sottigliezze e giustificazioni insensate.

Ribadiamo quanto già scritto nel nostro precedente comunicato “I dializzati usati come scudi umani”.

1) Il trasporto dei dializzati è una prestazione sanitaria,

2) L'agenzia Di.ma non partecipa ad una gara ma ad una manifestazione di interesse pubblicata dall'Asm nel 2016. La Dima firma con l'Asm un protocollo d'intesa, propone delle tariffe che l'Asm accetta e insieme condividono altre condizioni, fra cui i tempi di pagamento.

I pazienti non hanno mai avuto nessun ruolo né durante la durata del protocollo d'intesa né dopo la scadenza dello stesso. Non hanno scelto la ditta che presta il servizio, non hanno sottoscritto con essa nessun contratto, non hanno pattuito nessun prezzo.

3) Il protocollo d'intesa ha per oggetto (art.1) e si pone come obbiettivo (art. 2) la realizzazione dell’attività di trasporto collettivo dei pazienti sottoposti a dialisi, allettati e non, a sua volta disciplinato dall'art. 33 L.R. 42/2009, comma 2 lettera "e", che così recita: “Le Aziende Sanitarie Locali sono autorizzate, qualora il numero dei pazienti lo consenta, a stipulare direttamente contratti di noleggio per il trasporto collettivo degli stessi dal domicilio al centro dialisi, ovvero a mettere a disposizione degli stessi mezzi propri per il trasporto collettivo”.

4)Tutti i rapporti burocratici, amministrativi e finanziari sono sempre intercorsi fra la Di.ma e l'Asm, anche dopo la scadenza del protocollo d'intesa. Infatti, l’Asm ha sempre pagato direttamente la Di.ma, la Di.ma ha sempre incassato direttamente dall'Asm. Confermiamo che la Di.ma ha emesso fatture intestate a nome dei pazienti all'insaputa degli stessi. I pazienti non hanno mai ricevuto copia delle fatture né alcun rimborso.

4) Non abbiamo mai affermato che la Dima abbia incassato i pagamenti da dicembre 2021 ad agosto 2022 prima della presentazione del decreto ingiuntivo. Questo è facilmente desumibile dall'esposto che abbiamo presentato alle autorità sanitarie nazionali e locali, alla Procura della Repubblica di Matera e alla stessa Di.ma, attraverso il quale indichiamo tutti i riferimenti, comprese le date, delle determine di pagamento pubblicate dall'Asm. Abbiamo precisato che l’Asm ha pagato con notevole ritardo.

5) Copia della delega di pagamento, fatta firmare in buona fede dalla Di.ma ai pazienti nel mese di aprile scorso, non è mai stata consegnata ai pazienti, neanche quando i pazienti l'hanno richiesta per allegarla al provvedimento di opposizione al decreto ingiuntivo che chiede loro di pagare migliaia di euro. Molti pazienti ci hanno riferito che la firma è stata richiesta al termine della dialisi quando i malati sono in uno stato di spossatezza fisica e mentale o quando erano in ambulanza di ritorno a casa. Non solo, sembrerebbe che la Di.ma abbia consigliato ai pazienti di rivolgersi ad un loro avvocato di fiducia, che avrebbe presentato l’opposizione a loro nome. In sostanza la Di.ma fa firmare ai pazienti una delega di pagamento, poi minaccia di sospendere il servizio, successivamente invia loro una lettera di messa in mora, dopo presenta un decreto ingiuntivo e infine indica ai pazienti il nome di un avvocato di fiducia della stessa Di.ma. Come si può definire tale comportamento, qual è l’obiettivo?

6) Su altro versante, è bene sottolineare tuttavia che la Asm, non da noi chiamata in causa, in prossimità della scadenza del protocollo d'intesa, non si è mai preoccupata di prorogare il servizio o di bandire una nuova manifestazione d'interesse o gara d'appalto; ha interrotto i pagamenti alla Di.ma per quasi 6 mesi e non ha informato i pazienti su quali erano i motivi di tale ritardo. Non ha comunicato ai pazienti alcunché, né ha indicato le soluzioni alternative. Sono state scaricate sui pazienti le beghe sorte all'interno degli stessi uffici e le diatribe nate con la Dima.

Asm e Dima, finora in contrasto – osserva Giuseppe Vanacore, Presidente Nazionale dell’ANED - si presentano uniti per attaccare la nostra associazione, medaglia d’oro al valor civile della sanità pubblica, che da 50 anni si batte al fianco dei pazienti e sostiene il Servizio Sanitario Nazionale. Ora miracolosamente pacificati sostengono (sic!) di aver agevolato i pazienti. Al contrario li hanno danneggiati costringendoli a trascorrere un brutto Natale, e ancora oggi non sanno cosa gli aspetta per il futuro.

Fortunatamente Aned c'è – dichiara Pasquale Scarmozzino, Vicesegretario Nazionale e Coordinatore delle regioni del SUD -. Siano riusciti a recuperare alcune deleghe e a consegnarle agli avvocati con i quali siamo in contatto per sostenere i pazienti nel miglior modo possibile. Abbiamo preso in carico direttamente i pazienti che non possono permettersi di pagare le spese legali.

Noi dell’ANED abbiamo un solo obiettivo, che è quello di assicurare – come la normativa stabilisce – il trasporto gratuito a tutti i pazienti nefropatici costretti, per sopravvivere, a sottoporsi per tre giorni alla settimana alla dialisi. Ci aspettiamo il ritiro immediato da parte della Di.ma dei decreti ingiuntivi e finalmente la fine di questa odissea per i pazienti. Non siamo interessati alle polemiche, ma vogliamo risolvere i problemi che di sicuro i pazienti non hanno contribuito a creare.