La Voce della Politica

9/12/2022 - Lauria : sindaco Pittella su dissesto idrogeologico del territorio

In data odierna il Sindaco Gianni Pittella ha inviato la nota –che segue- al Presidente Bardi, all’Assessora regionale alle Infrastrutture e Mobilità, dott.ssa Donatella Merra, e al Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico per la Basilicata nell...-->continua

9/12/2022 - Bardi su Giornata Internazionale contro la corruzione

“La corruzione danneggia le normali transazioni economiche, invalida la leale concorrenza e mette a rischio la capacità dei paesi di fare innovazione. Dopo l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 ogni anno, il 9 dicem...-->continua

9/12/2022 - Sindaco di Avigliano su iter per proclamazione di Avigliano quale Città di Maria

Il prossimo 31 dicembre la Madonna del Carmine di Avigliano incontrerà Papa Francesco presso la

Basilica di San Pietro a Roma per il Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso e per

inaugurare insieme al Pontefice il nuovo anno nella giornata suc...-->continua

9/12/2022 - Il 12 Dicembre si riunisce il consiglio provinciale di Potenza

Il Consiglio Provinciale di Potenza torna a riunirsi LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 alle ore 12,00.

All’ordine del giorno è prevista l’adozione del programma di mandato del Presidente della Provincia, Christian Giordano, ai sensi del comma 5 dell’art.10 dello S...-->continua

9/12/2022 - Coldiretti: domenica a Baragiano la giornata del ringraziamento

Come da tradizione, Coldiretti Basilicata celebra domenica 11 dicembre alle ore 11 la “Giornata del Ringraziamento”, che chiude l’anno dei raccolti. Quest'anno per onorare la lieta ricorrenza che dal 1951 viene promossa dalla Coldiretti in tutta Italia, è sta...-->continua