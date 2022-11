"Questa mattina ho scritto al Prefetto di Potenza per chiedere un suo intervento sulla emergenza di furti in Val d’Agri.

Le tante, troppe, segnalazioni di cittadini e rappresentanti locali che mi sono giunte in questi giorni descrivono una situazione di allarme che non può essere ignorata.

La frequenza, anche più furti in un solo comune e in una manciata di ore, e le modalità, in pieno giorno e anche alla presenza degli abitanti delle case, denotano una situazione emergenziale e pericolosa anche per la incolumità pubblica e fanno emergere, se ancora ce ne fosse stato bisogno, una carenza di presidi di sicurezza nelle nostre aree interne.

Ho chiesto l’intervento del Prefetto e mi sono messo a disposizione, nell’ambito del mio ruolo di rappresentante della Basilicata in Parlamento, per qualsiasi supporto possa essere utile a risolvere la situazione".





Sen. Gianni Rosa