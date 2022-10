L’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, è intervenuto questa mattina a Matera all’evento del Cluster Energia Basilicata ETS sul tema "La gestione efficiente dei surplus energetici da fonti rinnovabili - Le tecnologie di accumulo energetico". A tal proposito l’assessore ha sostenuto che “una quota dell’energia prodotta dalle fonti rinnovabili dovrebbe essere destinata al sistema delle imprese, considerato che la Basilicata è la regione che per antonomasia produce più energia del proprio fabbisogno. Oltre, però, all’incremento della produzione di energia sostenibile – ha ribadito - è fondamentale incentivare lo sviluppo di modelli energetici che prevedano un’ottimale gestione dell’intermittenza delle fonti rinnovabili, una sempre maggiore efficienza delle infrastrutture elettriche mediante l’adozione di sistemi ‘smart’ che raccordino la generazione diffusa con le esigenze di consumo, nonché promuovere lo sviluppo di tecnologie per l’utilizzo dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili per ottenere idrogeno verde. Gli obiettivi quantitativi del pacchetto climatico europeo Fit for 55 - ha concluso Latronico - sono molto ambiziosi e in quest’ottica il nuovo quadro normativo incoraggia l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, orientandosi verso una semplificazione e, quindi, accelerazione del rilascio delle richieste autorizzazioni”.