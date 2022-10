“Un tavolo tecnico-operativo urgente per affrontare l’emergenza cinghiale”. E quanto dichiara il capogruppo del gruppo civico “Impegno comune” di Policoro, Giuseppe Ferrara, che in una nota fa sapere di aver sollecitato il sindaco Enrico Bianco a prendere qualsiasi iniziativa per affrontare l’annosa questione relativa all’emergenza cinghiali. “È noto a tutti quanto questo problema sia diventato insostenibile da parte degli operatori agricoli e turistici e degli allevatori, oltre che dei privati cittadini per la loro incolumità personale. Gli avvistamenti di questi branchi di animali selvatici hanno riguardato il territorio dalle campagne, spingendosi fino all’area urbana e alla zona lido. bisogna agire con ogni sollecitudine, la situazione è diventata insostenibile: per questo, insieme al sindaco Enrico Bianco, sollecitiamo un incontro urgente da tenersi presso tavoli istituzionali, dalla Prefettura alla regione Basilicata, affinché si trovino idonee soluzioni per affrontare una volta per tutte il problema”. “Per accelerare i tempi, come Impegno Comune chiediamo anche il coinvolgimento degli altri sindaci dell’area per richiedere una riunione dell'ordine e sicurezza con la Prefettura”.